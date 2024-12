Stem Antony Van Waeleghem tot Krak van Moorslede

Drie jaar geleden kreeg de vrouw van Antony (44) op 38-jarige leeftijd de diagnose MS. Hij besloot de dodentocht te wandelen en zo geld in te zamelen voor de MS-liga. Dat leverde 2.100 euro op. “Boven de 70 kilometer begon het lastig te worden. Die laatste 5 kilometer was ik zo ver weg dat ik niet weet hoe ik er geraakt ben”, aldus Antony. Hij organiseerde samen met de brandweer waar hij vrijwilliger is, ook al een wandeltocht die meer dan 2.000 euro opbracht. “We bekijken het leven nu heel anders. Vooral mijn vriendin staat enorm positief in het leven en we genieten meer van de kleine dingen. Als er eens iets mis gaat, zeggen we: “Er zijn ergere dingen in het leven.”

Antony Van Waeleghem is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

