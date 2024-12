Stem Annie Santy tot Krak van Ingelmunster

Annie Santy van café Toerist in de Bruggestraat 15 is de oudste cafébazin in Ingelmunster. Op 25 augustus 1944 zag ze het levenslicht. Dit jaar werd ze dus 80 jaar en nog altijd staat ze achter de toog van haar café. In 1985 begon ze in café Karpel in de Bruggestraat en in 1997 startte ze met café Toerist in dezelfde straat. “Ik heb veel vaste klanten. Ik ben altijd vriendelijk, maar ze weten dat ze hier niet moeten komen ‘zagen en fretten’. Voor leute en plezier zijn ze hier wel allemaal aan het juiste adres”, zegt Annie, die wel al haar openingsdagen en uren beperkte. “Ik doe het nog zo graag. Dat sociaal contact is zo belangrijk en dat blijft mij jong houden.”

Annie Santy is genomineerd voor Krak van Ingelmunster Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

