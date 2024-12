Stem Annemie Verdonck tot Krak van Vleteren

Annemie Verdonck (57) baat reeds 31 jaar, samen met haar man Filip Van Oost (59) de slagerij in Westvleterendorp uit. Ze hebben drie kinderen die reeds het huis uit zijn. “Hier in Vleteren zijn heel wat verenigingen en jeugdbewegingen actief die bij ons aankloppen voor sponsoring. Regelmatig zijn we aanwezig op hun activiteiten of eetfestijnen. Ik ben lid van Ferm, Femma, de Gezinsbond, de wandelclub en Samana”, vertelt Annemie. “Momenteel zijn we op zoek naar een overnemer voor onze zaak. Ik zie deze nominatie als een mooie afsluiter van de vele jaren dat we met hart en ziel in onze slagerij gewerkt hebben. Nu zal ik wat meer tijd kunnen vrijmaken voor andere dingen.”

Annemie Verdonck is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

