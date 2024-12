Stem Annelore Mouton tot Krak van Tielt

Annelore Mouton (42) is verpleegkundige in het ziekenhuis van Izegem, maar ze is vooral ook de drijvende kracht achter de vrijetijdswerkingen ’t Spook en JOVO. Samen met vrijwilligers zet zij zich met veel liefde in voor mensen met een beperking. “Elke beperking is welkom bij ons: fysiek, mensen met down, autisme… Andere verenigingen staan niet altijd te trappelen om leden met een beperking met open armen te ontvangen. Ze vragen soms natuurlijk ook extra zorgen en die kunnen wij bieden. Het draait bij ons om gewoon gezellig samen zijn, een namiddagje in elkaars gezelschap doorbrengen of een uitstap maken, op een ongedwongen manier. Deze nominatie er ook eentje voor ons team.”

Annelore Mouton is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

