Stem Anja De Cuyper tot Krak van Houthulst

Anja De Cuyper (52), gehuwd met Franky Callewaert, uit de Mosselstraat in Houthulst is de drijvende kracht achter de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Houthulst en is secretaris van de Gezinsbond regio IJzervlakte. Ze is vrijwillig Mooimaker, helpt bij het organiseren van Roefel, het sintbezoek en met de ontspanningsnamiddag voor senioren, samen met SAR en Roefelgroep. Ze is ook een helpende hand tijdens het hammenfestijn van de Woudfanfare en zit in de leesjury. “Ik ben altijd blij als ik anderen kan helpen, al komt mijn gezin wel op de eerste plaats. Deze nominatie wil ik graag delen met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de lokale verenigingen.”

Anja De Cuyper is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Anja De Cuyper