Stem Andrea Hollevoet tot Krak van Pittem

Andrea Hollevoet (71) is al jaren de drijvende kracht achter onder andere het Egems Gemengd Koor en werd dit jaar Laureaat Egemse Verdienste. “Ik ben in 1987 lid geworden van het koor en het is mijn grootste passie en liefde geworden. Ik ben blij met de samenwerking met Cantiga uit Tielt. Naast muziek is het welzijn van de mensen voor mij belangrijk. Dat is ook mijn motivatie als Mooimaker in mijn straat, als medewerker bij de vrijwillige bloedgevers, in mijn pastoraal werk binnen de kerkgemeenschap en mijn zorg voor eenzamen of zieken. Iedereen zou het goed moeten hebben en als ik daar mijn beperkte bijdrage kan aan leveren, stemt mij dat zeer gelukkig.”

Andrea Hollevoet is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Andrea Hollevoet