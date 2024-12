Stem An Mommaerts tot Krak van De Haan

An Mommaerts (58) is shorttracker in de categorie ‘masters’. Shorttrack is een vorm van hardrijden op schaatsen, waarbij het niet gaat om de beste tijd maar wie als eerste de finish bereikt. “Nooit verwacht dat ik dit jaar een van de Krak-kandidaten zou zijn, maar wel leuk dat shorttrack op deze manier eens in de kijker komt te staan. Dit is een interessante sport voor iedereen die van snelheid, actie en tactiek houdt. En dit in een vriendschappelijke en sportieve sfeer”, aldus An, die vorig jaar een zilveren medaille won op het WK shorttrack in Amsterdam. Ze moest het daar opnemen tegen ervaren schaatsers uit de hele wereld. “Een mooie beloning voor het harde werk.”

An Mommaerts is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

