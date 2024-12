Stem Amber Naert tot Krak van Moorslede

Amber Naert (18) liet afgelopen jaar van zich horen als actrice, een droom die uitkomt. “In het najaar van 2022 ben ik begonnen in de serie ‘Juliet’, waarin ik Chloé mocht spelen. Het was een prachtige ervaring die ik nooit zal vergeten en mij ook heeft doen realiseren dat dit echt is wat ik wil doen. Sindsdien ben ik blijven audities doen en mij ten volle in te zetten om dit meer te kunnen doen”, aldus Amber. Naast mijn grote droom ben ik momenteel volop bezig met mijn studies verpleegkunde. Dat allemaal dankzij mijn ouders die mijn grootste steun zijn. Ook mijn twee kleine zusjes zijn enorm belangrijk voor mij.” (TD)

Amber Naert is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Amber Naert