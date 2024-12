Stem Amber Claeys tot Krak van Damme

Amber Claeys (22) uit Moerkerke won dit jaar een Future Proef Award voor haar eindwerk over het vergroenen, duurzamer, aantrekkelijker en meer polyvalent maken van begraafplaatsen. Met deze award – toegekend door de Vlaamse overheid en de hogere onderwijsinstellingen – worden eindwerken beloond die bijdragen aan een duurzame toekomst. Amber, die intussen als groenmanager bij de Vlaamse overheid werkt, maakte ook een brochure voor lokale overheden die een leidraad vormt voor het optimaliseren van begraafplaatsen. “Dit is echt een aangename verrassing en een grote eer”, reageert Amber op haar nominatie voor De Krak van Damme.

Amber Claeys is genomineerd voor Krak van Damme

