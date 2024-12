Stem Albertine Lagaisse tot Krak van Waregem

Albertine ‘Tinneke’ Lagaisse uit Beveren-Leie werd dit jaar 90 jaar. Daarmee is ze de oudste café-uitbaatster van de streek. Op 1 september 1979 stond ze voor het eerst zelfstandig achter de toog. “Ik zal allicht wel de oudste van alle genomineerden zijn”, grapt Tinneke. “Ik ben nog altijd zeven op zeven open en kan op heel wat vaste klanten rekenen. In de namiddag ben ik gesloten, dan rijd ik naar mijn verlamde zoon in Desselgem. Bij mij heb je nog altijd een pintje voor 1 euro. Een export is 1,5 euro, net als alle andere dranken. Ik kan bij drukte rekenen op mijn klanten om een handje toe te steken. Ik jeun me hier nog te veel om te stoppen. Hier ben ik tussen de mensen.”

Albertine Lagaisse is genomineerd voor Krak van Waregem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Albertine Lagaisse