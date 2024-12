Stem Alain Deschryvere tot Krak van Koksijde

Alain Deschryvere (75) woont in de Modest Ghyselenstraat, samen met zijn echtgenote Claude De Smeth. Ze hebben twee dochters. Voordien woonden ze Sint-Agatha-Berchem en was Alain jarenlang zelfstandig accountant. Hij is nu actief als bestuurslid, trainer en scheidsrechter bij de hockeyclub HC Koksijde en is ook mentor en penningmeester van Lions Club De Panne Westkust. Vroeger speelde Alain hockey bij Ukkel Sport en was hij nog gouverneur van de Lions Club in de regio Brussel. Alain geniet ook van wandelen met de hond en van tijd doorbrengen met zijn familie en kleinkinderen. “Ik zet me met veel plezier in voor de hockeyclub en de Lions Club.”

Alain Deschryvere is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

