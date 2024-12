Stem Aili Deweerd tot Krak van Menen

Als Wieltjesambassadeur 2024-2025 vertegenwoordigt Aili Deweerd (17) een jaar lang Menen op heel wat evenementen. Een taak waarvan ze zich met heel veel plezier kwijt. Daarnaast bezorgt ze als Chiroleidster kinderen een leuke zondagnamiddag en vindt ze in krachtbalclub Grenskracht Menen een geliefkoosde sportieve uitdaging. Dat Menen jaar na jaar uitgeroepen wordt tot marginaalste stad van Vlaanderen zint haar niet. “Dat is een titel die we niet verdienen. Menen is niet marginaler dan andere steden. Hier valt veel te beleven. Bovendien zijn Menenaars sociaal en gaan ze respectvol met elkaar om. Ik probeer Menen in een positiever daglicht te stellen én ik wil anderen inspireren”, zegt Aili.

Aili Deweerd is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

