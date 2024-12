Stem Aagje Verstraete tot Krak van Zuienkerke

Vriendenkring ’t Polderhart beschikt niet alleen over een geëngageerd lerarenkorps, achter de schermen is er ook al sinds jaar en dag een enthousiast oudercomité actief. De Vriendenkring steekt trouw mee de handen uit de mouwen als de school iets organiseert maar neemt ook zelf graag initiatief. “Maar eigenlijk zijn we in de eerste plaats een soort spreekbuis voor de ouders”, zegt Aagje Verstraete (36), de voorzitster van Vriendenkring ’t Polderhart. De actieve ouderkring zorgt er daarnaast ook voor dat er extra geld in het laatje komt. Aagje is blij met haar nominatie. “Een pluim op de hoed van al onze leden.”

Aagje Verstraete is genomineerd voor Krak van Zuienkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

