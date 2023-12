Stem Valerie Vervaecke tot Krak van Waregem

Valerie Vervaecke (45) is voorzitter van het comité MS Waregem sinds vorig jaar. Ze nam deel aan de 100 kilometer in Bornem. “Ik vind het leuk om genomineerd te zijn en had dit totaal niet verwacht. Ik probeer gewoon te roeien met de riemen die ik heb en lotgenoten te motiveren. Ikzelf ben heel afhankelijk van mijn ziekteverloop en mijn dagen zijn dan ook uiterst gepland. Ik sport zelf omdat bewegen goed is voor MS en de revalidatie. Zelf werk ik nog halftijds en zet me in voor MS. We hebben nu een 100 tal leden. Als voorzitter van MS regio Waregem wil ik mee helpen zorgen dat lotgenoten deelnemen aan leuke activiteiten, samen zijn en ervaringen delen. (ELD)

Valerie Vervaecke is genomineerd voor Krak van Waregem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

