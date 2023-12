Stem Thierry Bouckenooghe tot Krak van Roeselare

Thierry Bouckenooghe (68) is met pensioen na een mooie carrière bij de (gerechtelijke) politie, maar van op de lauweren rusten is weinig sprake. Al van jongs af aan zet hij zich in voor verenigingen en die gedrevenheid heeft nu nog altijd. Hij is onder meer het gezicht van vzw ‘t Groenpark, waar hij zich inzet voor de belangen van de buurtbewoners, maar ook graag mensen samen brengt. “Met ‘t Groenpark zijn we al ons 49ste werkjaar in gegaan. Heel wat mensen zijn al jaren op post bij ons. Vroeger organiseerden we veel activiteiten, nu willen we er ook zijn voor de eenzame en zieke mensen die hulp nodig hebben. Met Stad Roeselare hebben we ook de buurtwerking open getrokken naar de andere wijken, wat duidelijk een meerwaarde is.” (WVS)

Thierry Bouckenooghe is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Thierry Bouckenooghe