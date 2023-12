Stem Tania De Vlaeminck tot Krak van Koekelare

In de deelgemeente Zande zijn er maar weinig mensen die Tania De Vlaeminck (49) niet kennen. Ze is al meer dan twintig jaar de actieve voorzitter van Ferm en daarnaast ook zaalverantwoordelijke van gemeenschapszaal d’ Oude Pastorie. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bekleedt ze als vrijwilliger ook bestuurlijke mandaten. Ze is ook vrijwilliger van de Gezellige Tallore. “Ik blijf eigenlijk liever op de achtergrond, maar ik ben uiteraard heel blij met deze nominatie. Ik had het helemaal niet verwacht en het doet wel veel plezier dat anderen mijn sociaal engagement waarderen”, aldus Tania, die door haar huwelijk haar geboortedorp Bredene ruilde voor Koekelare. (PDC)

