Stem Sarah Claeys tot Krak van Hooglede

De twee jonge ondernemers Sarah Claeys (25) en Anton Huilmand (26) uit Gits startten pas drie jaar geleden met hun vegan cateringbedrijf Vegansa, maar ontvingen begin dit jaar al een Belgian Vegan Award. Veganisme is een levenswijze waarbij geen dieren of dierlijke producten gebruikt worden. “Mijn partner en ik zijn rond de coronaperiode vegan beginnen eten, maar algauw merkten we dat dat erg moeilijk werd op verplaatsing. Op restaurant is er amper een vegan aanbod te vinden en dat maakt het er niet makkelijker op om mee te beginnen of om vol te houden. Aan die nood willen wij tegemoet komen. Binnenkort openen we ook een vegan restaurant in Gent.” (EVG)

Sarah Claeys is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Sarah Claeys