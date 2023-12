Stem Sabrina Vanstechelman tot Krak van Diksmuide

Sabrina Vanstechelman (40) maakt deel uit van projectkoor CHANTage. Dit jaar mocht deze muzikale vereniging tien kaarsjes uitblazen. Sabrina kwam zeven jaar geleden in het koor na een auditie en stapte meteen in het bestuur. Ze zingt zelf mee als altstem en was de voorbije jaren ook voorzitter. “Onder leiding van dirigent Geert De Deygere treden we elk jaar op in het najaar”, vertelt Sabrina, die werkt bij Aquaduin. “De locatie hangt telkens af van het thema. Volgend jaar zijn het Baltische composities in de Sint-Niklaaskerk. Ik denk dat we de voorbije jaren onszelf op de kaart gezet hebben. De Krak-nominatie is de verdienste van ons 41-koppige koor.” (API)

Sabrina Vanstechelman is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

