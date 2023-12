Stem Peggy Delbecque tot Krak van Komen-Waasten

Het zijn vooral ouders van schoolgaande kinderen die Peggy Delbecque (41) zullen kennen. De leerkracht van de Sint-Henrischool is de drijvende kracht achter het principe van de ‘buitenschool’, waarbij klaslokaaltjes in openlucht worden gebouwd. De gezonde lucht zorgt voor een betere concentratie bij de kinderen, die ook erg leergierig worden op die manier. Recent lanceerde ze nog een crowdfunding voor de aankoop van een grote busfiets. Haar nominatie als Krak-kandidate bracht een traantje van ontroering met zich mee. “Ik ben iemand die van de eenvoudige dingen hou, op voorwaarde dat ze gemeend zijn. Ik hoef daarvoor echt geen beloning te krijgen. Dat ik genomineerd word, dat raakt me enorm.” (SR)

Peggy Delbecque is genomineerd voor Krak van Komen-Waasten Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Peggy Delbecque