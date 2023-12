Stem Pascal Hendriks tot Krak van Lo-Reninge

Pascal Hendriks (51) uit Noordschote gaf na zes jaar voorzitterschap van Unizo Lo-Reninge de fakkel door aan Lindsy Swartelé. Hij blijft wel ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling van de zelfstandigenorganisatie. Pascal behaalde als trainer van de U17 van JV Lo-Reninge het voorbije seizoen ook de kampioenstitel. “Ik heb nooit de bedoeling gehad om nominaties of awards binnen te halen, integendeel”, zegt de uitbater van computerzaak First Computers in Reninge. “Ik heb het enkel gedaan omdat ik het graag deed en omdat ik er veel voldoening uit haalde. Maar als zo’n Krak-nominatie er uiteindelijk toch komt, dan ben ik daar uiteraard wel een beetje trots op.” (KVCL)

Pascal Hendriks is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

