Stem Nick Rebry tot Krak van Hooglede

Nick Rebry (41) is een gepassioneerd beoefenaar van jiujitsu bij de Hoogleedse club Shudokan. Jiujitsu is een traditionele Japanse zelfverdedigingssport. Nick is bestuurslid, trainer en hoofdorganisator van allerlei evenementen bij de club. “We organiseren ook zo’n drie keer per jaar stages of seminaries waarbij we mensen met dezelfde passie willen samenbrengen. Zelfs jiujitsu-beoefenaars van over de grens komen hierop af.” Dit jaar werd Nick Vlaams en Belgisch kampioen in de categorie Random Attack. “Een mooie sportprestatie, waar ik ook mee in de prijzen viel op de Sport Awards in Hooglede.” Samen met Frederik Vantournhout zit hij in de nationale ploeg. (EVG)

Nick Rebry is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Nick Rebry