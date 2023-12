Stem Nathalie Sinnesael tot Krak van Waregem

“Mini beleefboerderij De Stege wil dat iedereen die op de zorgboerderij komt een zinvolle tijdsbesteding krijgt in een huiselijke sfeer”, vertelt Nathalie Sinnesael (41) van De Stege in Desselgem. “Bij ons krijgen psychisch kwetsbaren een zinvolle dagbesteding. Hen structuur geven en tot rust laten komen door dieren te verzorgen en te knutselen, daarvoor komen ze bij ons. Ook kinderen, met ouders met psychische problemen, die mentale begeleiding nodig hebben krijgen bij ons de nodige uitleg over het hoe en wat. We organiseren ook kampjes voor kindjes met een beperking met daarnaast gewone kinderen om te leren met elkaar omgaan.” (ELD)

Nathalie Sinnesael is genomineerd voor Krak van Waregem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

