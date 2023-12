Stem Nadège Bakam tot Krak van Diksmuide

Nadège Bakam (43) is poetsvrouw, woont in Woumen en is mama van vier kinderen. Nadège verdient haar nominatie vanwege haar grote inzet voor haar geboorteland Kameroen. “Ik ga naar allerlei evenementen en bak ook oliebollen om geld in te zamelen. Zo realiseerde ik al vier watervoorzieningen en steunde al drie scholen bij de renovatie. Eenmaal per jaar doe ik ook een koekjesverkoop ten voordele van Kameroen.” Nadège toont zich blij verrast met haar nominatie, een opsteker voor het werk dat ze doet en ook goed is voor Kameroen dat hulp nodig heeft. Door oliebollen te eten of een pakje koeken te kopen, kan er in Kameroen heel wat gerealiseerd worden. (ACK)

Nadège Bakam is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

