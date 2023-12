Stem Monique Masschelein tot Krak van Poperinge

Monique Masschelein (75) is voorzitter van de seniorenraad en secretaris van VLAS. “Deze nominatie heeft me verrast, maakt me blij en trots”, zegt Monique. “Het betekent dat mijn inspanningen en werk gewaardeerd worden, wat me aanmoedigt om verder te gaan. Ik hoop dat het doel en de werking van de seniorenraad en de seniorenvereniging Vl@s door deze nominatie nog beter bekend worden. Ik moet toegeven dat ik dit alles heel graag doe, vanuit het diepste van mijn hart. Ik hou van alle mensen en zoek steeds opnieuw om iedereen, vooral de senioren, samen te brengen, te informeren, te activeren en te versterken, zodat ze kunnen opkomen voor zichzelf en hun mening.” (LBR)

Monique Masschelein is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

