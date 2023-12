Stem Miet Snauwaert tot Krak van Damme

Miet Snauwaert (37), die met echtgenoot en drie kindjes in de Kasteelstraat in Moerkerke woont, kan in deze eindejaarsdagen met plezier terugkijken naar het jubileumfeest voor 50 jaar Chiro Sint-Rita. Miet is namelijk al negen jaar actief als volwassen begeleidster van Chiro Sint-Rita en staat er zo het leidstersteam met raad en daad bij. “Ik was zes toen ik voor het eerst vanuit Moerkerke naar het toenmalige Chirolokaal in Sint-Rita trok”, vertelt ze. Miet maakte ook de strijd voor een nieuw en ruimer lokaal voor de Chiromeisjes van dichtbij mee. “Chiro staat voor mij nog altijd voor echte vriendschap. Deze Krak-nominatie was toch even schrikken maar is een mooie erkenning.” (PDV)

Miet Snauwaert is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Miet Snauwaert