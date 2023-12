Stem Mieke Verkarre tot Krak van Lo-Reninge

Mieke Verkarre (62) uit Pollinkhove stond 38 jaar achter het fornuis van brasserie De Lisdodde op de wijk Fintele in Pollinkhove. Eind november trok ze de deuren van De Lisdodde achter zich dicht na een carrière van 45 jaar in de horeca. “Ik had deze nominatie niet verwacht”, zegt Mieke. “Ik heb altijd met hart en ziel gekookt en met veel liefde samen met mijn man Dirk, en later met de hulp van onze dochter Shaline, De Lisdodde uitgebaat. Veel klanten en buren zijn vrienden geworden. De vele leukegesprekken met de klanten, de Fintele-kermissen en de herinneringen aan onze medewerkers door de jaren heen: ik denk dat ikhet wel zal missen.” (KVCL)

Mieke Verkarre is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

