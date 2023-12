Stem Marnix Coppejans tot Krak van Damme

Marnix Coppejans (58), die werkt bij het groenonderhoudsbedrijf Krinkels, toont zich al ettelijke jaren actief in het verenigingsleven in zijn eigen Oostkerke maar ook daarbuiten. “Ik ben al twee keer verkozen tot wijkburgemeester in Westkapelle, mijn tweede thuis, maar Oostkerke ligt me natuurlijk ook na aan het hart. Zo lag ik mee aan de basis van de populaire halloweentochten in het dorp en binnenkort komt de tweede editie van ‘Oostkerke viert kerst’ eraan”, zegt Marnix. “Daarvoor hebben we nu ook een nieuw feestcomité opgericht waarvan ik voorzitter ben. Ja, deze nominatie doet me zeker plezier en stimuleert om het sociale leven nog meer te versterken.” (PDV)

Marnix Coppejans is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

