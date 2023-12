Stem Kimberly De Frene tot Krak van Waregem

De 33-jarige Kimberly De Frene uit Desselgem organiseerde afgelopen september reeds voor de elfde keer ‘Wandelen voor OIGO’. Met dat event zamelt ze geld in om het onderzoek naar kanker te ondersteunen. Kimberly liet zelfs haar lange lokken knippen om een wedstrijd te organiseren. Daarnaast zet ze zich ook in voor Somival en Mini-beleefboerderij De Stege. Ondertussen werkt ze ook een opleiding tot kleuteronderwijzer af. “Ik heb altijd al met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan. Het is tof om je in te zetten voor anderen, bovendien krijg je veel dankbaarheid terug. In 2014 nam ik deel aan Operatie Bravo, ik won toen zelfs een reis naar Zuid-Afrika.” (LV)

