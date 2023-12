Stem Jean-Pierre Deraeve tot Krak van Staden

Jean-Pierre Deraeve (71) zet zich al decennialang in voor SK Staden en bij uitbreiding voor de lokale gemeenschap. Tijdens zijn beroepsloopbaan was Jean-Pierre onderwijzer in het gemeentelijk onderwijs. “Bij SK Staden ben ik al 35 jaar actief”, zegt Jean-Pierre. “Ik was er meer dan 25 jaar secretaris en was ook zes jaar jeugdsecretaris. Sinds twee jaar ben ik voorzitter.” Die functie neemt hij sinds 2022 ook waar bij Neos Groot-Staden. “Ik stond mee aan de wieg van Neos en was er acht jaar bestuurslid. Verder was ik 25 jaar lid van de Sportraad. Ook de onderwijsmicrobe ben ik nog niet kwijt, want in twee Groot-Stadense scholen leer ik anderstalige kinderen Nederlands.” (BCH)

Jean-Pierre Deraeve is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

