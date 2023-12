Stem Herman Vannieuwenhuyse tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Herman Vannieuwenhuyse (69) is getrouwd met Josiane De Kock en heeft vier kinderen: Charlotte, Hendrik, Isabelle en Liselot. De gepensioneerde militair is al twaalf jaar voorzitter van de Gezinsbond Langemark-Poelkapelle. Hij is ook nog lid van de Kerkraad en hij zit in het comité dat de bebloemingsactie organiseert. Als vrijwilliger op de zorgcampus zie je hem ook vaak rondrijden met het busje van het OCMW. “Onlangs hebben we met onze werkgroep de kerststerren gehangen bij de kerk en aan de toegangswegen van Langemark. Ik ben iemand die graag bezig is”, knipoogt Herman. “In een vereniging doe je het niet alleen, maar samen met anderen.” (TOGH)

Herman Vannieuwenhuyse is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

