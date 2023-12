Stem Ginette De Waele tot Krak van Zulte

Ginette De Waele (64) uit Olsene werkte bij de Burgerlijke Stand. Ze is nu met pensioen, maar was/is vrijwilliger in het vaccinatiecentrum, bij Pasar, en in de kerkfabriek van Olsene. “Ik heb 36 jaar bij de Burgerlijke Stand gewerkt. Daarnaast help ik mee het archief van de kerkfabriek in dropboxen steken. Ik ben ook vrijwilliger en bestuurslid bij Pasar, een vrijetijdsbeweging die veel activiteiten organiseert. Ook in het vaccinatiecentrum was ik aan de slag, met een toffe bende. Heel plezierig, allemaal. Ik organiseer ook jubileums, van 40-50-60- en 65-jarigen. Al dat vrijwilligerswerk doe ik om iets om handen te hebben en voor het sociaal contact. Ik ben ook actief met mijn kleinkinderen. Zij zijn mijn grootste rijkdom. Het is een hele eer om genomineerd te zijn.” (ELD)

Ginette De Waele is genomineerd voor Krak van Zulte Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

