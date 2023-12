Stem Geert De Lille tot Krak van Damme

In sportmilieus in Sijsele en wijde omstreken is Geert De Lille (63) best wel een bekende naam. Hij speelde jarenlang basketbal op een hoog niveau. De basketbal ruilde hij later in voor de koersfiets en Geert is zo intussen al tientallen jaren lid én bijzonder actief bestuurslid van wielertoeristenclub Olympia Sijsele. “Dat is verre van alleen mijn verdienste maar ik mag wel zeggen dat de club – met nu 95 actieve leden – sterk gegroeid is doorheen de jaren. Ook qua omkadering en prestaties”, vertelt Geert. “Ook mountainbike en gravel zijn er bijgekomen. Ik ben toch bijna dagelijks bezig met Olympia, dus deze nominatie voor de Krak is zeker een aangename verrassing!” (PDV)

Geert De Lille is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

