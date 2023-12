Stem Carine Forrez tot Krak van Zonnebeke

Carine Forrez (60) is al 35 jaar bestuurslid en actief bij het Reutelnootkoor. Ze draagt nu ook de verantwoordelijkheid voor het pas opgerichte kinderkoor. In het Davidsfonds draait ze al jaren mee in het bestuur. Ook als medewerker van de 11.11.11-actie verdiende ze haar pluimen. Ze is actief lid van tal van verenigingen. Ze is voortrekker van Ol te Gaore, een groepering van verenigingen uit Beselare. “Ik ben totaal verrast. Ik vind deze nominatie een hele eer. Het voelt goed dat je gewaardeerd wordt voor wat je doet”, zegt Carine. Ze woont in de Oude Kortrijkstraat in Beselare en is gehuwd met Stan Vander Meiren. Ze is de moeder van Stien en Josien. (NVZ)

Carine Forrez is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

