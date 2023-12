Stem Amaris De Fauw tot Krak van Damme

Ondanks haar 17 lentes weet Amaris De Fauw al bijzonder goed van aanpakken. Deze dochter van Kurt De Fauw, die met vennoot Dieter Mestdagh als de Damse Brouwers lange tijd het Damme Bier op de markt bracht, liet samen met haar papa het biertje Sans Soucis brouwen ten voordele van de goede doelen van De Warmste Week. “Ik bedacht zelf de naam, die Frans is voor ‘zonder zorgen’ en maakte het ontwerp van het etiket”, vertelt Amaris, die een passie heeft voor dans en later graag in een sociale richting voort wil studeren. “We hebben met het biertje 1.500 euro opgehaald voor het goede doel. Mijn Krak-nominatie is een heel mooie verrassing!” (PDV)

Amaris De Fauw is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Amaris De Fauw