Kandidaat-prins ‘Willy Willy’ veilt carnavalesk kunstwerk

Wilfried Wittevrongel (54), alias carnavalskandidaat‘Willy Willy’, verkoopt een carnavalesk kunstwerk van Cindy Van de Walle. “De samensmelting van realisme en droom is gelijklopend met mijn verhaal”, klinkt het.

Carnaval zit in de laatste rechte lijn en ook de campagne van Willy Willy is in volle gang. “Van het bijwonen van allerhande evenementen binnen en buiten de stadsgrenzen, tot het verzorgen van een optreden op de Zwijntjeszitting: de afgelopen maanden hebben we werkelijk alles uit de kast gehaald”, vertelt hij. Het werk van Cindy Van de Walle ontdekte Willy op de kunst- en ambachtenmarkt die afgelopen zomer plaatsvond op het Sint-Rochusplein. “Na een goed gesprek ontwierp ze voor mij dit specifieke kunstwerk, wat een samensmelting is van realisme en droom. Een beetje gelijklopend met mijn verhaal als kandidaat-prins carnaval”, klinkt het. Het kunstwerk staat momenteel tentoongesteld in Taverne Evergreen (Franchommelaan 78).

Vrijdag verhuist het naar praatcafé ’t Veer op de Grote Markt. Eind januari wordt de bieder met het hoogste bod gecontacteerd om de definitieve verkoop te laten plaatsvinden. Wie Prins Carnaval Bart I mag opvolgen, wordt beslist op het Prinsenbal in organisatie van de Confrérie van de Leute op zaterdag 15 februari vanaf 22 uur in het Casino van Blankenberge. “Ik hoop op de aanwezigheid en steun van alle inwoners en carnavalisten ver daarbuiten”, aldus nog Willy Willy.

Bieden op het kunstwerk kan vanaf 75 euro, via willy-willy-carnaval@outlook.com of op het nummer 0491 33 51 34