Kampioenen bij lijnvissersclub Ter Borcht

In het clublokaal van vzw Lijnvissersclub Ter Borcht vond de hulde plaats van de kampioenen 2024. De club zag in 1968 het levenslicht en telt momenteel een zestigtal gemotiveerde vissers.

Voorzitter Wim Vancoillie: “2025 wordt een heel speciaal jaar met de bouw van een nieuw clubhuis hier op het domein. Dank zij de inzet van vele bestuursleden en leden verzekeren we op die manier de toekomst van onze club. Verder zullen we in 2025 ook onze visgronden bepoten met zo’n 6.000 euro aan vis. We hopen tegen de start van het nieuwe visseizoen in maart 2025 klaar te zijn met ons nieuw clubhuis.

Wat onze kampioenen betreft, beginnen we met de zaterdagcompetitie: 1. Stefaan Ampe, 2. Lieven Boucké, 3. Rudy Soetens. In de zondagcompetitie toonde zich Dirk Staelens de sterkste, 2. Andy Olivier, 3. Wim Vannieuwenborgh. De veteranencompetitie werd gedomineerd door Stefaan Ampe. Dirk Staelens werd tweede en het brons was voor Aurel Poelvoorde. Onze koningsvissing bij de veteranen bracht Stefaan Ampe als absolute winnaar. Clubkampioen werd Franky Vandeplassche, 2. Andy Olivier, 3. Dirk Staelens. De zwaarste vis met een gewicht van 11,560 kg werd in 2024 door Danny Vervaeke bovengehaald. Tijdens de competitie hengelwedstrijden werd er in 2024 5.505,452 kg vis bovengehaald in 28 wedstrijden, een absoluut record!” (LB/foto Luc)