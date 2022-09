Jubileumdag en kerstconcert voor 80-jarig Sint-Niklaasmannenkoor

Het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor uit Ieper viert op zondag 18 september zijn tachtigste verjaardag. Wat begon met een tiental zangers is vandaag uitgegroeid tot een meerstemmig mannenkoor met veertig leden. Op 18 december organiseert het koor zijn stemmig jubileumconcert.

Het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor (KSNMK) is ontstaan met een heel specifieke missie. “Het KSNMK werd gesticht in het laatste kwartaal van 1942. Vrienden van André Moerman, die een begenadigd muzikant was, wilden een tegengewicht vormen voor het vrouwenkoor. Op 17 januari 1943 vierden de studenten het naamfeest van onderpastoor Delanote. Daar zongen ze de pannen van het dak en besliste men definitief om met een mannenkoor te starten. Hun eerste kerkoptreden was met Pasen 1943. Pastoor Depoorter was zo in zijn nopjes dat zij ’s avonds een receptie kregen en uitte hij de wens dat ze eeuwig zouden blijven bestaan. Het eerste officiële optreden buiten de kerkmuren gebeurde ter gelegenheid van het kroningsfeest van O.L.V. van Thuyne in 1945”, vertelt Brecht Vangheluwe (32), het jongste bestuurslid, die zich heeft verdiept in de koorgeschiedenis.

Zoals het elk kerkkoor betaamt, zongen de koorleden vanop het doksaal van de kerk. “Repeteren deden ze in de sacristie. Toen die te klein werd door het succes verhuisden ze naar de kapel van het parochiaal centrum, ook wel de patronage genoemd. Uiteindelijk kregen ze een vaste stek in het parochiaal centrum zelf, dat gelegen was in het Appèlstraatje en waar ze vanaf 1986 zelfs een eigen bar hadden. Tot 2019 repeteerden ze daar, maar nu is er op die plaats een nieuwbouw opgetrokken voor de zusters van de Heilige Familie. Gelukkig vonden we vanaf januari 2020 een nieuw onderkomen in de Sint-Maartenskring.”

66 koorleden

“We tellen nu een veertigtal leden en hebben mooie hoogtepunten beleefd. Heel concreet denken veel koorleden met enthousiasme terug aan het pausbezoek van Johannes Paulus II op 17 mei 1985. Naast dit unieke moment worden de opnames voor de kerst-cd’s Adveniat (1981) en Adveniat II (1985) ook nog geregeld opgerakeld. Ook de cd Gouden Koorklanken naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan zit nog vers in het koorgeheugen van velen. Toen hadden we 66 koorleden. Als derde hoogtepunt durven we zeker ook The Great War Remembered-concerten aanhalen, waar de Last Post Association vanaf 2006 aan meewerkte”, vertelt dirigent Benjamin Luyckx.

Enthousiasme

En uiteraard sloeg ook corona genadeloos toe bij KSNMK. “Gedurende lange tijd hadden we bijzonder weinig perspectief, want muzikanten en koren behoorden tot de groepen die het langst stillagen. Dankzij het enthousiasme onder de leden werd evenwel elke mogelijkheid benut om opnieuw te kunnen zingen. Op alternatieve repetitielocaties, met meters afstand tussen elkaar en met mondmaskers, werd elke opportuniteit om de repetities herop te starten telkens benut. Deze dynamiek heeft ervoor gezorgd dat het koor sterker uit de pandemie is gekomen dan. We zijn trots te kunnen stellen dat het ledenaantal van circa 30 zangers in 2019 (pre-coronaperiode) inmiddels is toegenomen tot 40 zangers! Samen met dirigent Benjamin Luyckx willen we, via vernieuwing en verjonging, het KSNMK verder uitbouwen tot een echt kathedraalkoor en ook erbuiten willen we optredens verzorgen. Daarom blijven we ook steeds zoeken naar vernieuwing met moderne koormuziek en bewerkingen van klassiekers.”

Magische beleving

Natuurlijk zal het KSNMK deze 80ste verjaardag niet ongemerkt laten voorbijgaan. “Op zondag 18 september is er onze jubileumdag met een feestelijke eucharistieviering in de kathedraal en aansluitend een academische zitting in de raadszaal van het historisch stadhuis om daarna samen te gaan tafelen in de Yperley. Daarna zullen we alle pijlen richten op ons jubileumconcert van zondag 18 december om 18 uur. We brengen een vernieuwend kerstconcert in samenwerking met Sint-Janskoor, het koor van O.L.V.-Middelares en het kinderkoor Touché.”

