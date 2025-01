Joyce wint 1.000 euro tijdens de eindejaarsactie

In de feestzaal van de Kring mochten de winnaars van de eindejaarsactie van de Stad Poperinge en de vzw Hop-On! onlangs hun prijs afhalen. Joyce Ligne mocht de hoofdprijs, een waardebon ter waarde van 1.000 euro bij AD Delhaize Poperinge, in ontvangst nemen.

“De eindejaarsactie liep traditioneel van 1 tot 31 december in Poperinge. Bij meer dan 80 lokale handelaars konden klanten stempels verzamelen op hun stempelkaart, volle kaarten konden gedeponeerd worden tot 8 januari 2025 op de daarvoor voorziene plaatsen. Na afloop trokken twee onschuldige kinderhanden 36 winnaars uit de 60.000 ingediende volle kaarten. We kunnen dus constateren dat er massaal lokaal gekocht werd in Poperinge tijdens de eindejaarsperiode”, zegt Lennert Coutigny van de dienst Lokale Economie.

De 36 winnaars gingen elk naar huis met een deel van de prijzenpot van maar liefst 11.000 euro. De eindejaarsactie in Poperinge werd mogelijk gemaakt door de lokale handelaars in Poperinge en de vzw Hop-On!.