Joyce Vanderbeken is ‘Figuur van het Jaar’ 2024 in Zwevegem

In Zwevegem werd dinsdagavond door de leden van het Willemsfonds en enkele plaatselijke persmensen opnieuw de ‘Figuur van het Jaar’ gekozen. Laureaat werd wielrenster Joyce Vanderbeken.

Het was al de 42ste keer dat men de ‘Figuur van het Jaar’ koos. Bedoeling is om een persoon of een vereniging die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte, te huldigen als ‘Figuur van het Jaar’.

Vooraf werd een lijst van tien mensen die in aanmerking kwamen, samengesteld. Deze namen werden dinsdagavond aan de jury voorgelegd die in een geheime stemming de uiteindelijke winnaar koos.

In de eerste stemronde werd al duidelijk dat wielrenster Joyce Vanderbeken de titel zou krijgen. Het is heel uitzonderlijk dat in de eerste stemronde de winnaar al bekend is. Dat kan enkel de verdienste van Joyce meer glans geven. Vorig jaar werd ze tweede in het referendum. Nu ging de tweede plaats naar Sander Leenknecht die vorig jaar Belgisch kampioen werd in boccia. Het wijndomein Beerbosch dat een vermelding kreeg in de Gault&Millaugids en ook goed scoorde op internationale wedstrijden, werd derde.

Blij verrast

Traditiegetrouw wordt de winnaar de avond zelf op de hoogte gesteld en uitgenodigd om de eerste felicitaties in ontvangst te nemen. Joyce Vanderbeken kwam blij verrast naar het vergaderlokaal van café ’t Damberd. “Wat velen wellicht niet meer weten is dat ik in 2009 in Ruddervoorde Belgisch kampioen werd voor Sanne Cant. Ik heb echter nooit de mogelijkheid gekregen om beroepsrenner te worden. Ik had toen mijn woord gegeven aan een andere ploeg en misschien de verkeerde keuze gemaakt”, vertelde ze.

“Vorig jaar was echt wel mijn topjaar en het zal moeilijk worden om dit ooit te evenaren. Ik ben dan ook heel blij dat ik deze mooie titel dit jaar win. Ik ben oprecht trots”, klonk het.

Sander Leenknecht

Ook is ze blij dat Sander Leenknecht tweede werd. “Ik ging een tijdlang bij hem langs als thuisverpleegkundige. Ik weet dus goed wat hij moet doen om zo te presteren en ben dan ook blij voor hem.”

De datum van de echte huldiging ligt nog niet vast maar zal in de tweede helft van maart zijn.