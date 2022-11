Joy Veranneman (31) fietste langs de grillige frontlijn van de Eerste Wereldoorlog van de Franse Alpen naar de Vlaamse kust

“Ik heb me een klein beetje mispakt, ik wou hem mee België binnen loodsen, maar ben iets vroeger naar huis gekomen”, zegt Jeffrey Picket, die samen met een tiental vrienden waaronder burgemeester Steve Vandeberghe en schepen Erwin Feys, Bredenaar Joy Veranneman, stonden op te wachten aan het koning Albert I monument te Nieuwpoort.

Na een tocht van 998 kilometer kwam op dinsdag 8 november Joy Veranneman om 17.30 uur aangereden vanuit Pfetterhouse. Aan de ingang van Westfront in Nieuwpoort werd hij warm omhelsd door zijn echtgenote Kimberly Verhulst en hun zoontje Kye (1).

Joy vertrok vanuit Pfetterhouse de dag van zijn 31ste verjaardag en reed in twaalf dagen naar Nieuwpoort. De afgelegde fietsroute van duizend kilometer loopt door het gebied waar tijdens de Eerste Wereldoorlog het westfront lag. In het landschap zijn de ruïnes van bunkers, restanten van loopgraven en groen uitgeslagen monumenten oorlogserfgoed geworden. De inspiratie voor The Western Front Way komt van een brief van een jonge Britse soldaat aan z’n thuisfront die daarin zijn hoop op vrede na de oorlog omschreef. 2nd Lt Alexander Gillespie stierf enkele dagen later tijdens de Slag bij Loos in Frankrijk.

“We hebben veel gezien”, begint Joy Veranneman zijn verhaal. “Vorige week woensdag heb ik het moeilijk gehad door het weer dat opeens veranderde, het mooie weer sloeg om in donkere regendagen en ik kreeg ook pech met mijn gsm. Doordat mijn gps even niet wou meewerken, was ik afgeweken van de route en moest ik aanbellen bij mensen die me terug op de juiste weg hielpen. Gelukkig ben ik van pech en valpartijen gespaard gebleven.”

Steun

De laatste 200 km heeft Joy veel steun gehad van Jeffrey Picket. “Op zondag 6 november zat ik in de Somme streek en kwam neef Jeffrey me begeleiden. Door het slechte weer werd het heel zwaar en hebben we slechts 60 km gereden. We sloegen ons erdoor en de dag nadien reden we het dubbel aantal kilometers naar Ieper. Om voor donker binnen te zijn, moesten we met de mountainbike een gemiddelde van 20 km/uur zien te halen”, legt hij uit.

Joy reed door een indrukwekkend landschap gevormd door meeslepende menselijke verhalen. “Het was de max, ik heb veel gezien van de Eerste Wereldoorlog. Heel indrukwekkend was de rit door de Vogezen en Verdun was heel impressionant voor mij. Wat daar allemaal gebeurd is en wat je daar allemaal ziet, is gewoon onmenselijk. De schade dat je nog steeds ziet in het landschap spreekt boekdelen. De natuur is nog steeds niet hersteld van deze gruwelijke oorlog. Ik reed over een heuvel dat ze compleet, zoals een ‘banana split’ met bommen van 60 ton in twee hebben gesplitst. De streek rond Verdun moet je eens gezien hebben. Langs de frontlinie heb je een paar dorpjes die compleet van de aardbodem verdwenen zijn”, vertel Joy.

“Ik heb ook veel interessante mensen tegengekomen. Op het laatste stuk aan de Ieperlee was een doedelzakspeler aan het repeteren. Het was een ex-duiker van de Sea King en ik hoorde hem spelen in de velden. Nu vrijdag 11 november speelt hij om 15.30 uur op Tyne Cot Cemetery. Ik zal zeker gaan luisteren, het is een mooi afsluiter van mijn avontuur”, besluit Joy. (PG)