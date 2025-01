Joseph Lefevere viert zijn 100ste verjaardag

Joseph Lefevere werd op 26 januari 1925 in Sint-Lodewijk geboren en kon dus vorig weekend zijn eeuwfeest vieren. Burgemeester Degezelle en schepen Spincemaille trokken naar de eeuweling thuis om hem te feliciteren.

Als student aan het Klein Seminarie in Roeselare legde hij de basis voor zijn later succes en een opmerkelijke carrière. Bij Bekaert kende hij een bescheiden start als medewerker op de personeelsdienst en klom hij op tot personeelsdirecteur, een positie waarin hij een onuitwisbare indruk achterliet voor vele Zwevegemnaren.

Vooruitstrevend

Onder zijn leiding groeide het personeelsbestand bij Bekaert van 1.000 naar meer dan 6.000 medewerkers. Joseph stond bekend om zijn luistervaardigheid en zijn vermogen om te bemiddelen, wat hem zeer geliefd maakte bij zowel werknemers als vakbonden. Hij was een vooruitstrevende denker, zo introduceerde hij belangrijke vernieuwingen, zoals de overschakeling van contante loonuitbetaling naar bankoverschrijvingen. Een verandering die eerst op weerstand stuitte, maar uiteindelijk een belangrijke sociale hervorming bleek te zijn. “Ik herinner me nog goed dat vooral de vrouwen van de arbeiders blij waren. Ze dachten dat hun man opslag had gekregen omdat er nu meer geld was. Dit was het verschil met het loon in de hand uit te betalen”, vertelt Joseph die daarnaast ook sociaal rechter was op de arbeidsrechtbank.

73ste jaar getrouwd

In 1952 trouwde Joseph met Jacqueline Masschelein, die binnenkort 98 wordt. Samen bouwden ze een warm gezin uit met 5 kinderen, 16 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen waarvan de jongste nog maar net geboren is. Er is ook nog een kindje op komst. Joseph en Jacqueline mogen intussen al hun 73ste huwelijksverjaardag vieren.

Digitale evolutie

Zelfs nu, op 100-jarige leeftijd, blijft Joseph de wereld om zich heen met grote interesse volgen. Hij toonde een opmerkelijke interesse in de digitale evolutie en volgde zelfs nog een cursus over smartphones bij Bekaert. Sinds eind 2018 wonen Joseph en Jacqueline in de assistentiewoningen De Courbe in Zwevegem, waar ze ook actief betrokken zijn bij hun omgeving. (GJZ)