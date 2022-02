Joseph en Juliana vieren gouden bruiloft

Zaterdag 29 januari was het feest bij de familie van Joseph Leroy en Juliana Janssens in Veurne. Samen met hun twee zonen, twee schoondochters, drie kleinkinderen, familie en vrienden zaten ze rond de feesttafel om hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Joseph werd geboren op 15 maart 1951 in Westende. Joseph, die zich liever Jos laat noemen, ontmoette Juliana (Jana), geboren op 1 augustus 1952 in Oostvleteren, op een dansavond. Na de klassieke ‘vrijage’ vroeg Joseph de hand van Juliana waarop ze op 28 januari 1972 in het huwelijksbootje stapten in Nieuwpoort. Ze bleven niet lang met zijn tweetjes. In 1974 werd Didier geboren, gevolgd door Lieven een paar jaar later. Ondertussen is de familie uitgebreid met drie kleinkinderen.

Sasmeester

Juliana hield jarenlang als ergotherapeute bij het OCMW van Veurne de bejaarden aan het werk met allerhande knutselwerkjes. Joseph is een beetje van alle markten thuis. Hij begon zijn loopbaan bij de Zeemacht maar wisselde het uniform om aan de slag te gaan als vrachtwagenbestuurder bij de koekjesbakkerij Pinson. Uiteindelijk eindigde hij zijn beroepsloopbaan als sasmeester in Nieuwpoort. Zo haalde hij hier zelfs eens het VRT Journaal voor zijn werk tijdens een kerstnacht.

Vrijwilligerswerk

Het gouden koppel zet zich nu in de vrije tijd in voor allerhande vrijwilligerswerk. Fietsen door de Westhoek en op reis gaan staan ook nog vaak op hun programma. Wanneer er familiefeestjes worden georganiseerd, staat Juliana ook graag in de keuken om allerlei lekkers klaar te maken.

Op zaterdag 29 januari moest Juliana niet naar de keuken en Joseph niet aan de afwas maar konden ze genieten van een gezellig samenzijn met familie en vrienden. Burgemeester Peter Roose kwam het gouden paar namens het stadsbestuur van Veurne een bloemstuk en een geschenk aanbieden. (JTV)