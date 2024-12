Jos en Barbara gaan binnenkort met pensioen en zijn op zoek naar overnemer voor Goed Ten Hulle

Al acht jaar baten Jos Vandekerckhove (63) en Barbara Verstraete (67) vakantieverblijf, glamping en B&B Goed Ten Hulle uit in de Peerboommolenstraat in Pittem. Intussen is het koppel klaar om te genieten van hun pensioen en is het dus op zoek naar een overnemer.

Jos Vandekerckhove (63) en Barbara Verstraete (67) hadden jarenlang een meubel- en interieurwinkel in Ardooie, tot ze die in 2016 te koop zetten voor een nieuw avontuur in Pittem. “Het Goed Ten Hulle hadden we in 2000 al gekocht, om er te gaan wonen”, legt Barbara uit. “Het landgoed stamt uit het jaar 1777 en vele details uit die tijd zijn bewaard gebleven. Maar acht jaar geleden besloten we om een van de paardenstallen onder handen te nemen en te renoveren tot vakantiewoning.”

Te veel boekingen

Met ruimte voor acht personen, een moderne keuken, twee badkamers, een terras en tuin met jacuzzi, barbecue en petanquebaan en zelfs een cafeetje en feestzaal die vrij gebruikt mogen worden, was de vakantiewoning meteen een groot succes bij gasten. “Al snel hadden we te veel boekingen, waardoor we ook de voormalige conciërgewoning hebben omgetoverd tot een vakantiewoning voor vier personen”, zegt Barbara. “Toen ook dat niet genoeg bleek, hebben we in de jaren nadien ook een glampingtent ingericht, en later hebben we zelfs de kamers van onze kinderen verbouwd om open te stellen als B&B.”

“In Ardooie hebben we ook 30 jaar lang zeven dagen op zeven gewerkt, dus het is tijd om wat te genieten”

“Intussen zijn we beide wel klaar voor ons pensioen”, gaat Jos verder. “We hebben er enorm van genoten om de vakantiewoningen uit te baten, maar het is toch iedere dag veel werk. Iedere keer moeten alle kamers gepoetst worden, moet al het beddengoed gewassen worden, en het wordt wat veel werk. In Ardooie hebben we ook 30 jaar lang zeven dagen op zeven gewerkt, dus het is tijd om wat te genieten. We hebben vijf kleinkinderen en willen graag wat meer op reis samen, dus zijn we klaar om afscheid te nemen van de hoeve.”

Uniek landgoed

Sinds vorig jaar staat Goed Ten Hulle met een landgoed van twee hectare dan ook te koop. “Het is echt een uniek landgoed”, zegt Jos. “Zoiets vind je in onze streek niet meer. Bovendien wordt het steeds moeilijker om een vergunning te krijgen om dergelijke hoeves te verbouwen, dus hier vind je echt alle luxe die er nodig is.” (CS)

Wie interesse heeft om de woning met vakantieverblijven, glamping en B&B over te nemen, kan voor meer info contact opnemen met Jos en Barbara viainfo@goedtenhulle.be of via 0475 38 91 13. Meer foto’s zijn te vinden op www.goedtenhulle.be.