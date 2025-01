Joris en Herlinde verhuren prachtig gerestaureerde Hooge Schuure in Torhout: “Enkel geschikt voor kleine feestjes”

De prachtig gerestaureerde Hooge Schuure in de Kortemarkstraat in Torhout, recent winnaar van de stedelijke erfgoedprijs, wordt vanaf nu verhuurd als kleinschalige feest- en vergaderzaal. Ze bevat een 45-tal knusse zitplaatsen. De eigenaars Joris Segaert en zijn vrouw Herlinde De Baets willen evenwel onder geen enkel beding burenoverlast. “We laten zeker geen fuiven toe”, benadrukken ze. “De schuur is alleen geschikt voor vergaderingen en kleine feestjes.”

De Hooge Schuure bevindt zich schuin tegenover het tankstation Vansevenant. Het oudste deel van de schuur dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw, wellicht uit 1714. De twee zijvleugels werden in 1849 aangebouwd. Bij de restauratie werden zoveel mogelijk elementen van de schuur van weleer behouden, onder meer de oude bakstenen muren en tal van zware, houten steunbalken.

Schuur heeft erfgoedwaarde

Joris en Herlinde, beiden 67, hebben jarenlang in Ruddervoorde gewoond. Ze zijn pas sinds een kleine twee maanden naar hun nieuwbouw bij De Hooge Schuure verhuisd. Ze runden in Ruddervoorde op het bedrijventerrein De Leite de meubelwinkel Joris Segaert Interieur. Ze hebben dat complex eind 2021 verkocht. Joris verhandelt wel nog meubelen, maar zonder eigen showroom.

“Ik had al langer zin om een klein boerderijtje te kopen”, vertelt hij. “Toen ik merkte dat de hofstede van Geert Vansevenant en zijn vrouw Martine in de Kortemarkstraat 165 in Torhout te koop stond, hebben we toegehapt. We hebben het oude woonhuis afgebroken en door een nieuwe woonst vervangen, maar we besloten om de schuur, die erfgoedwaarde heeft, te behouden en te restaureren. We hebben daarvoor nauw samengewerkt met Stefan Decraemer van de intergemeentelijke erfgoeddienst Raakvlak. De schuur staat trouwens aangeduid op de Ferrariskaart uit de tweede helft van de 18de eeuw.”

“We willen de buurt niet tot last zijn”

Joris en Herlinde hebben zich kosten noch moeite gespaard om De Hooge Schuure smaakvol in te richten. Er is een nieuwe vloer in donkere, gepolierde beton aangebracht (met vloerverwarming), de verlichting is sfeervol, er werd een goed uitgeruste keuken geïnstalleerd, het dak is prima geïsoleerd, enzovoort. Een klein deeltje van de schuur is ingericht als kunstatelier voor Herlinde. Zij maakt mooie figuratieve schilderijen en volgt kunstacademie in Tielt.

Duits vliegtuig crasht

In november 1939, toen er nog net geen oorlog woedde in België, crashte een Duits militair vliegtuig op het Torhoutse gehucht ’t Moereveld. “Het ging om een Heinkel He 111”, zegt Joris. “Er bestaat geen absolute zekerheid over, maar het vliegtuig zou, toen het al flink hoogte verloor, gehaperd zijn aan de zijgevel van de schuur. Dat zou de verklaring kunnen zijn waarom een stuk van de gevel destijds met andere bakstenen herbouwd werd. Bovendien werden er brokstukken van het vliegtuig op het erf van de boerderij teruggevonden. De spectaculaire crash was destijds in de media voorpaginanieuws.”

“De twee bemanningsleden van de Henkel He 111 kwamen om, maar de piloot kon zich redden.”

Nog gazon aanleggen

Joris en Herlinde mogen trots zijn op hun Hooge Schuure, want het resultaat is prachtig. Vanaf de eerste stap dat je er binnenzet, voel je je thuis. “We moeten nu nog het grote gazon aanleggen tussen ons huis en de schuur”, zeggen ze. “Daar zal er plaats zijn voor een springkasteel voor de kinderen. En om in de zomer in openlucht te verpozen. We voorzien ook een aantal parkeerplaatsen. De schuur is ideaal voor beperkte familiefeestjes, babyborrels, communiefeestjes en vergaderingen. We waken streng over de kleinschaligheid. We willen de buurt niet tot last zijn.”

“Ik heb niet enkel mijn atelier in De Hooge Schuure, ik kan er ook van tijd tot tijd mijn schilderijen exposeren”, aldus Herlinde. “Of al eens met een groepstentoonstelling uitpakken in samenwerking met andere kunstenaars. Op de kleine bovenverdieping zal ik permanent wat werk exposeren.”