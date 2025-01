Jongste en oudste Kemmelnaar samen op foto

Kathy Vanacker organiseerde zondag een jaarlijks nieuwjaarsontbijt voor haar buren in Kemmel. Opvallend dit jaar was de aanwezigheid van Michel Descamps (98) en Jean-Louis Lemaire (geboren op 8 januari 2025). Zij zijn de oudste en jongste mannelijke inwoners van Kemmel.

Kathy Vanacker is afkomstig van Zillebeke, maar woont al 35 jaar in Kemmel met haar man Luc Lemaire. Kathy en Luc werden op 8 januari voor de eerste keer oma en opa. Hun zoon Maxim Lemaire en schoondochter Amber Vanderschelden werden de trotse ouders van de kleine Jean-Louis Lemaire, die op 8 januari het levenslicht zag. Elk jaar komen ze met enkele buren samen om te klinken op het nieuwe jaar. “Dat was dit jaar iets feestelijker, want Jean-Louis is de jongste Kemmelnaar en onze buurman Michel Descamps is met zijn 98 jaar hij is geboren op 22 januari 1927 de oudste inwoner van ons dorp”, weet Kathy. “Er is wel nog een vrouw uit Kemmel die iets ouder is, maar Michel is de oudste man. Michel is oorspronkelijk van Krombeke, maar verhuisde 70 jaar geleden net voor zijn huwelijk met Maria Peene (+) naar Kemmel. Ze kregen drie dochters, van wie er nog een in Kemmel woont. Michel kijkt elk jaar uit naar deze samenkomst en we proberen hem ook regelmatig te bezoeken en te helpen.”

Dit burenontbijt is een jaarlijkse traditie. “Vroeger was dat op verplaatsing, in de Scherpenberg. Nu doen we het bij ons thuis en ik kijk er steeds naar uit om de mensen te mogen ontvangen”, zegt Kathy, die dit initiatief nog een tijdje wil verder zetten. “Er volgt een nieuwe editie volgend jaar, normaal gezien weer op een zondagmorgen eind januari. Het is hier een fijne buurt om te wonen en we komen goed overeen. We helpen elkaar waar nodig, zonder elkaars deur plat te lopen. Als er iets is, dan kunnen we op elkaar rekenen. De andere buren zijn vooral zestigers en zeventigers. Onze zoon is nu wel verhuisd, maar woont op nog geen kilometer van ons. Hij en zijn vrouw schuiven ook nog graag mee aan.” (API)