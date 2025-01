Jongsocialisten zamelen meer dan 1.000 euro in tijdens Warmste Quiz

Tijdens De Warmste Quiz georganiseerd door Jongsocialisten Roeselare is meer dan 1.000 euro opgehaald voor De Warmste Week. Het thema van dit jaar, eenzaamheid, krijgt bijzondere aandacht van de jongerenafdeling. Zij engageren zich om ook in Roeselare eenzaamheid, vooral onder jongeren, aan te pakken. “De impact van eenzaamheid raakt ons allemaal, en het is aan ons om hier iets aan te doen. Met acties zoals deze quiz brengen we niet alleen mensen samen, maar maken we ook een verschil voor het goede doel”, aldus Rania Fahi, voorzitter van Jongsocialisten Roeselare en jongste gemeenteraadslid van de stad. De Warmste Quiz werd niet alleen een groot succes vanwege het opgehaalde bedrag, maar ook door de brede opkomst. Mensen uit verschillende politieke strekkingen waren aanwezig en konden niet anders dan toegeven dat de jongerenwerking van Vooruit Roeselare de beste in zijn soort is. “De energie en samenhorigheid die tijdens de quiz voelbaar waren, tonen de kracht van solidariteit. Samen staan we sterk om maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid aan te pakken”, voegt Rania Fahi toe. (gf)