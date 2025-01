Jong en oud vechten om site Rogiers: Kinderboerderij en -opvang, of buurthuis voor senioren?

De site Rogiers zou eerst een inbreidingsproject worden, maar een bewonersactie zorgde voor een kentering. Het beleid neigt sindsdien naar een combinatie van kinderboerderij en kinderopvang, maar nu is er een petitie met vraag naar een buurthuis voor senioren.

De site van 3.800 vierkante meter vlak naast de Sint-Mauritiuskerk is de enige open ruimte in het dichtgebouwde centrum van Varsenare. Lang zag het ernaar uit dat andermaal bouwpromotoren er hun slag zouden slaan. Maar door bewonersprotest werden deze plannen afgevoerd, waarna het gemeentebestuur Het Schaekhof van landbouwer Andre Rogiers zelf kocht. De plannen van Jabbeke kregen langzaam maar zeker enige vorm. Tot nu, want er is een vraag van de bevolking zelf.

Petitie

Initiatiefnemer Geert Larnout, een 70-jarige inwoner van Varsenare, kreeg al 150 handtekeningen verzameld met de vraag voor een buurthuis. “En ik hoop op flink nog wat meer, want het leeft enorm. Naar analogie van buurthuis De Post in Jabbeke wensen wij ook een dergelijk initiatief op deze centrumlocatie: een ideaal aanbod voor het vergrijzende Varsenare!” Zaterdag komt Geert samen met de buurt om de vraag nog wat meer in de kijker te zetten. Maar daar blijft het niet bij: met deze hoeveelheid handtekeningen kan hij gebruikmaken van het inspraakrecht op de gemeenteraad, om zo de vraag rechtstreeks aan de 23 Jabbeekse gemeenteraadsleden te stellen.

Reactie burgemeester

Burgemeester Frank Casteleyn erkent de noden van senioren, maar vindt de situatie in de Jabbeekse dorpskern niet helemaal vergelijkbaar. “Het buurthuis in Jabbeke kwam er ook omdat het legendarische café De Tijger was gestopt. In Varsenare heb je nog café Oud Gemeentehuis en vele cafetaria’s van sport in de directe omgeving. Uit het inspraakproces van vorig jaar kwam weliswaar ook de vraag naar een buurthuis naar voren, maar niet als voornaamste optie. Toen was er vooral vraag naar een kinderboerderij, gezien de vele groene ruimte, en een onderkomen voor de kinderopvang. Met deze opmerkingen werd zoveel mogelijk rekening gehouden in het ontwerp, waarbij de invulling zeer polyvalent opgevat werd. De locatie zou een uitvalsbasis worden voor kleinschalige particuliere activiteiten waar in Varsenare weinig opties voor zijn, voor gebruik door het verenigingsleven maar evengoed voor een door een vereniging georganiseerde tearoomnamiddag”, zegt de burgemeester.

“Het doel van deze site is een groenblauwe plaats creëren in het hart van de gemeente om mensen samen te brengen. Dit kan gaan van een toevallige ontmoeting van buurtbewoners bij een wandeling, de start van een wandeltocht, een picknickplaats bij een fietstocht, een activiteit van een vereniging,… De optie om in te zetten op enkel horeca op deze locatie werd momenteel niet weerhouden. Dat is geen kerntaak van een lokaal bestuur.” (PA)