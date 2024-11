Johan (70) start met opbouw van kersthuisje: “We gaan voor 90.000 lichtjes”

Wat zou kerst in Lauwe zijn, zonder het ondertussen beroemde kersthuisje? In de Waterstraat 100 is Johan Henry (70) ondertussen al volop bezig met de opbouw van zijn 13de editie. “Hoeveel lampjes? Dit jaar gaan we voor 90.000!”

Het opent de deuren op 6 december, is een maand lang zowat iedere dag open, het is gratis te bezoeken en er is een winterbar! De kerstsfeer in Lauwe wordt mee bepaald door het Lauwe’s Kersthuisje. De woning van Johan wordt dan een maand lang verlicht met een aaneenschakeling van lichtfiguren. Hoewel de opening nog niet voor morgen is, is het wel al een drukte van jewelste in de Waterstraat. “Kan ook niet anders he! Want dat allemaal opbouwen is één ding, het allemaal volgens de regels van de kunst verbinden is een volledig ander verhaal.”

Johan gaat er prat op dat hij dit jaar een nieuw record zal vestigen, met 90.000 lichtjes. “Afgelopen jaar heb ik weer wat nieuwe dingen gekocht, al zullen mensen wel maar 1 nieuw figuur zien verschijnen. Met zoveel lampjes en figuurtjes begin ik zo ongeveer al alles te hebben. Een kerstmarkt is er, net zoals vorig jaar, dan wel niet meer. Dat is een volledige organisatie op zich en aan mijn leeftijd is dat allemaal al geen evidentie meer. Om een goede kerstmarkt te organiseren, moet je in mei al beginnen met standhouders ronselen. En de storm die we hier een paar jaar geleden hebben gehad? Dat hielp er niet aan. Neen! We blijven bij het traditionele recept van lichtjes, een drankje en misschien wel de kerstman die op bezoek komt.”

Met de energieprijzen die de pan uit swingen, is één vraag niet onbelangrijk: die van de elektriciteitsfactuur! “Ik moet toegeven dat het best wel meevalt. Daar hebben de zomermaanden een handje in geholpen. Toen we die prijzen een paar jaar geleden zagen stijgen, werd besloten om de overstap naar LED’s te maken. Die verbruiken bijna niets en zijn ook veel veiliger. Tijdens de zomer zit ik dan in de tuin, en bouw ik al mijn bestaande figuren om naar exemplaren met LED’s. Een enorm werk, maar wel eentje met een erg aangenaam resultaat.”

Wie meer info wil over het Lauwes Kersthuisje, kan hiervoor terecht op de Facebookpagina.