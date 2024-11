Joachim Kerckhove wordt nieuwe voorzitter van Orde van de Bolhoed

Geert Styl (54) is 30 jaar bestuurslid en 13 jaar voorzitter geweest van het carnavalcomité Orde van de Bolhoed, maar hij geeft vanaf vandaag de fakkel door aan Joachim Kerckhove (43). “Ik had me geen betere opvolger kunnen wensen”, laat Styl weten. Joachim Kerckhove – de oudste zoon van politieke routinier Hedwig Kerckhove – wil er met veel goesting tegenaan gaan. “Ik zal met veel plezier het nieuwe gezicht worden van Zwevezele Carnaval.”

Geert Styl stopt niet alleen als voorzitter, hij stapt ook volledig uit het comité. “Mijn vrouw Els en ikzelf hebben ons 30 jaar met hart en ziel gegeven voor de Orde, maar we menen dat het nu tijd is voor een jongere generatie. De functie van voorzitter is veeleisend en mag je niet onderschatten. Je bent tenslotte verantwoordelijk voor een omvangrijke organisatie, die liefst 15.000 toeschouwers begeestert. De kroegentocht telt 1.500 deelnemers, bij een prinsenverkiezing worden duizenden stemmen uitgebracht. Dat weegt op een mens. Binnenkort tellen we drie kleinkinderen. Het is tijd voor een jong gezicht. Ik ben blij met de keuze van het comité. Joachim is de perfecte woordvoerder, erg creatief en hij zal ons met verve vertegenwoordigen. Daar ben ik van overtuigd.”

Sterk merk

Joachim Kerckhove was amper 10 jaar, toen hij binnen de Chiro zijn eerste carnavalstoet beleefde. Hij is dan ook een belangrijk radertje geworden binnen de Chiro-organisatie. Ondertussen draait hij ook al heel wat jaren mee binnen de Orde, zodat de werking niet zoveel geheimen telt. “We werken en beslissen als een team met 12 bestuursleden, er bestaat een duidelijk draaiboek voor elk carnavalseizoen en Zwevezele Carnaval is een sterk merk”, stelt hij.

Wat is een belangrijke vereiste als voorzitter van de Orde van de Bolhoed? “Je moet verschillende belangen, verenigingen en karakters met elkaar kunnen verzoenen”, legt Geert Styl uit. “Je moet dus vaak compromissen kunnen sluiten, schipperen. Zwabberen, zoals wij zeggen.”

Social media

De nieuwe voorzitter wil nog niet in zijn kaarten laten kijken, maar licht beleidsmatig toch een tipje van de sluier op. “We moeten onszelf als vereniging beter verkopen via social media”, zegt hij. “Daar zijn we nog niet goed in. Bovendien is meer jong bloed welkom, want we hebben nieuwe, jonge, frisse ideeën nodig. We zoeken meer twintigers en dertigers binnen het beleid, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kandidaten moeten toch de betekenis en het weefsel van carnaval kennen, om in aanmerking te komen.”

Ondertussen heeft ook de kassier van dienst, Michiel Staelens, een opvolger. Dat wordt Stijn Lammertyn. Het carnavalsprogramma start in 2025 op zaterdag 22 februari met de verkiezing van Prins-Carnaval.