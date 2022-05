Jeugdraad reikte felbegeerde jeugdraadawards uit

De gemeentelijke jeugdraad blies verzamelen in het ontmoetingscentrum d’Iefte. Dat gebeurde met een geslaagde ‘lentereceptie’. Een vervanger voor de nieuwjaarsreceptie die omwille van de gekende coronaperikelen niet kon doorgaan.

“Het is duidelijk dat iedereen, na de moeilijke tijden, nood heeft aan eens uit te breken. De aanwezigheid van zowat jongeren is hiervan het beste bewijs”, verduidelijkt schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open Vld). “De leden van de jeugdraad duiden elk jaar ook de winnaars aan van de felbegeerde jeugdraadawards. Leuren Vandeghinste is niet alleen heel actief in de vzw Kinderboerderij Bokkeslot maar ook in de jeugdraad. Hij mocht de welverdiende ‘Sterre van de jeugdraad’ naar huis. Voor de al even fameuze ‘Sterre van de jeugd’ kwamen twee winnaars uit de bus. Die ging naar Aaron Nys en Delphine, de medewerkers van de jeugddienst. Aaron verliet na 9 jaar inzet de jeugddienst. We gaan hem missen. Zijn creatieve en jeugdige aanpak werd door alle jongeren sterk gewaardeerd. Dit werd nog eens duidelijk door deze trofee.” (DRD)